Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Youssef En Nesyri'nin talipleri artmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest'ın transfer için yarıştığı Faslı golcü için İtalyan ekibi Napoli de devreye girdi.

Ancak Napoli'nin transferde adım atabilmesi için Beşiktaş'ın hamle yapması gerekiyor.

TRANSFER AYRILIĞA BAĞLI

Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Napoli'nin Udinese'den 9 milyon Euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı Lorenzo Lucca ile ilgileniyor.

Napoli ise Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri ile ilgileniyor. Haberin detayında sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğine açık olduğu aktarıldı. Ancak En Nesyri'nin Napoli'ye transfer olabilmesi için öncelikle Beşiktaş'ın da ilgilendiği Lorenzo Lucca veya Noa Lang'dan birinin ayrılması gerekiyor.

Beşiktaş ise Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferini bekliyor. Sonrasında Napoli’den Lorenzo Lucca için temaslarını arttıracak.