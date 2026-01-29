Fenerbahçe'de Jhon Duran devri beklenenden de erken kapanıyor. Sahada koşmaması, düşük performansı kadar Teknik Direktör Tedesco’ya saygısız tavırları da sonunu getirdi. Sarı-lacivertli kulübün Al Nassr’dan kiralayıp 12 milyon Euro ile takımda en çok ücret verdiği isim olan Kolombiyalı futbolcunun transferi için Serie A ekibi Napoli temas kurdu.

KADROYA ALINMADI

Kolombiyalı oyuncunun menajeri Reyes, Premier Lig kulüpleriyle görüşüyor. Sky Sport, Duran’ın eski kulübü Aston Villa’ya dönebileceğini öne sürdü. Duran, FCSB maçının kadrosuna alınmadı. 22 yaşındaki futbolcu, İstanbul’daki son antrenmanda takımla çalışmasına rağmen, “Ağrım var” dedi ve Bükreş’e götürülmedi.