Fenerbahçe takımın kaptanı Edin Dzeko ile 2026 yazına kadar yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, Bosnalı golcünün performansından memnun ve onu takımda bir sezon daha tutmayı hedefliyor.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe ile Dzeko’nun menajeri Alessandro Lucci önümüzdeki haftalarda bir araya gelerek sözleşme uzatma görüşmelerini gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler, tecrübeli forvete bir yıllık yeni kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.

DZEKO, YAŞINA RAĞMEN ÜST DÜZEY PERFORMANS GÖSTERİYOR

Yaklaşık bir ay sonra 39 yaşına girecek olan Bosnalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıktı ve 19 gol, 7 asist ile takımına önemli katkı sağladı. Deneyimli golcünün saha içindeki liderliği ve kritik anlarda gösterdiği performans, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmesine yardımcı oldu.

FENERBAHÇE, TECRÜBESİNDEN FAYDALANMAK İSTİYOR

Dzeko'nun hem sahada hem de soyunma odasında takım için önemli bir figür olduğu biliniyor. Fenerbahçe yönetimi, onun liderliğinden bir sezon daha faydalanmayı planlıyor ve kaptanını takımda tutarak forvet hattındaki istikrarı korumak istiyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki haftalarda netleşmesi beklenirken, Dzeko’nun vereceği karar Fenerbahçe’nin gelecek planlamasında kritik bir rol oynayacak.