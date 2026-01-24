Fenerbahçe, Teknik Direktör Tedesco’nun onayı sonrası Premier Lig ekibi Everton’ın Portekizli forveti Beto ve menajeriyle el sıkıştı. Futbol Direktörü Devin Özek, menajeriyle anlaştı. Sarı-lacivertliler, 2027’ye kadar sözleşmesi olan Beto için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Güvenilir yedek veya rotasyon oyuncusu olabilir. Sakatlık geçmişi var, bazen pozisyon kaçırıyor.

ASLLANİ DE GÜNDEMDE

Satın alma maddesi zorunlu olması beklenen Beto, 2023’te Udinese’den 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton’a transfer oldu. Hava toplarında dominant bir oyuncu. Fiziksel gücü yüksek (1.94 m), atletik bir yapıya sahip. Everton’da gol sıkıntısı çekti (96 maçta 18 gol). Fenerbahçe, En Nesyri’nin yerine Hoffenheim’ın 1.91’lik Kosovalı golcüsü Fisnik Asllani’yi de gündeminde tutuyor.