Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden ve lider Galatasaray ile aradaki puan farkını 1’e indiren Fenerbahçe’de ne gol sorunu var ne de golcü... Asensio ve Talisca ikilisi son 7 maçta toplamda 13 gol attı. Musaba ve Jhon Duran’ın da performansı Teknik Direktör Domenico Tedesco’yu memnun etti. Afrika Uluslar Kupası’nda Fas Milli Takımı’yla kupayı kaçıran ve takıma katılacak olan Youssef En Nesyri’ye talipler var ama teklifler kiralama ve satın alma opsiyonuyla.

JUVE VE NAPOLİ PUSUDA

Sarı lacivertli yönetim, yeni golcü transferine dudak uçuklatan maliyetler nedeniyle pek yanaşmak istemiyor. Tedesco da golcü futbolcusunun takımda kalmasını istiyor. Juventus ve Napoli’nin kiralama bedeli olarak 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi. Fenerbahçe, 20 milyon Euro net ücretli bir teklif gelmemesi halinde Faslı yıldızın satışına onay vermeyecek.

BÜYÜK HEDEF MATETA

En Nesyri’nin beklenen rakamlarla satışı gerçekleşirse Fenerbahçe’nin hedefindeki isim belli oldu. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’ta forma giyen Jean Philippe Mateta’yı gündemine aldı. Palace, 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. En Nesyri satılırsa Fener, İngiliz kulüple masaya oturacak