Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio transferini bitirmek için harekete geçti.

Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertli takım, daha sonra bu transferi rafa kaldırmıştı.

İSTANBUL İÇİN YOLA ÇIKIYOR!

Fenerbahçe, yeniden harekete geçtiği Asensio için bu kez transferi noktaladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marco Asensio, PSG’den Fenerbahçe’ye transfer oluyor; anlaşma tamamlandı ve oyuncu için izin çıktı. Ayrıca Éderson transferi de yakında sonuçlanabilir.

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferi tamamlamak için İstanbul'a gelecek.

Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.