Fenerbahçe’de gözler 25 Ekim’de yapılacak Olağanüstü Mali Genel Kurul’a çevrildi. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, genel kurulda mal edinimi, Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki sürecin bitirilmesi, bazı tesis ve alanların kiralanması, sermaye artışı, hisse satışdevri, Dereağzı ile Maltepe projelerinin tamamlanması konusunda Plan Proje Tadilat hakları için üyelerden izin istenecek.

Ataşehir ve Kayışdağı projelerinden yönetim 150 milyon Euro gelir bekliyor. Bu paranın 69 milyon Euro’su ile Bankalar Birliği borcunun kapatılması planlanıyor.