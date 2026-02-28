FENERBAHÇE, milli araya lider girmek için kolları sıvadı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya yükselmesi nedeniyle Göztepe karşılaşmasının ertelenmesi, sarı-lacivertlilere zirve için önemli bir fırsat sundu. Camia, milli araya kadar oynanacak dört maçın tamamında galibiyete kilitlenmiş durumda.

Antalyaspor (d), Samsunspor, Karagümrük (d) ve Gaziantep FK sınavlarından 12 puan çıkarılması halinde Kanarya maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturacak. Çünkü sarı-kırmızılılar bu periyotta 3 maç yapacak. Cimbom Alanyaspor, Beşiktaş (d) ve Başakşehir mücadelelerini kayıpsız atlatsa bile Kanarya’nın 4’te 4 yapması halinde 1 puan gerisinde kalacak. Böylece psikolojik üstünlük de Fenerbahçe’nin olacak.