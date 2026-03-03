AĞIR gribal enfeksiyon geçiren Teknik Direktör Domenico Tedesco, yattığı yerden kalkamayacak durumdaydı. Antalya maçı akşamı özel bir iğne yapıldı. İtalyan teknik adam, hastalığı nedeniyle devre arasında görüntülü olarak soyunma odasına bağlanamadı. Yardımcılarıyla telefonla iletişim kurduğunda ise artık her şey için çok geçti. Dakika 74 olmuştu ve üstelik Kerem’in yerine Nene gibi yapılan değişiklikler de yanlıştı.

YİNE TEDESCO’YA YAZAR

MAÇ boyunca saha içi sorunlara anlık çözüm üretilemedi. Değişiklikler gecikti, kritik bölümlerde hamle yapılmadı. Sonuçta yardımcılarının maç sırasında ulaşamadığı Tedesco, kredisini tüketmeye başladı. Kasımpaşa’nın ardından Antalya maçındaki puan kayıplarında teknik heyetin kararı ve tercihleri sorgulandı. Tedesco’nun oynattığı savunma sistemi, değişikliklerin zamanlaması ve oyuncu seçimleri eleştirilerin odağında.