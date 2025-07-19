Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Marcus Rashford Barcelona’ya imza atıyor…The Athletic'te yer alan habere göre; Barcelona, yıldız oyuncuyu Manchester United'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek için anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Katalan ekibinin başarılı teknik direktörü Hansi Flick'in, 27 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuyla bizzat görüştüğü ve transferine onay verdiği aktarıldı. Geçtiğimiz sezon hem Manchester United hem de Aston Villa formaları ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Rashford, 11 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.