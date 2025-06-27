Fenerbahçe'de yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı erkene çekmek için imza toplayan sarı-lacivertli üyeler, imzaların toplanma sürecinde bir değişime gitti.
İmza sürecini yöneten gruplar, imzaların teslim süreci ile ilgili açıklama yayımladı.
LANSMAN NEDENİYLE DEĞİŞİM
Başkan adaylarından Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp'in yanı sıra Fenerbahçe 2000 Derneği, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, FBKOD, Fenerbahçe’nin Geleceği Platformu
ile KFY - Kalbinde Fenerbahçe’yi Yaşatanlar'ın Geleceğe İmza hesabından yaptığı ortak bildiride şu ifadelere yer verildi: "27 Haziran 2025 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından tarafımıza iletilen yazıda, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı talebimize ilişkin imza beyannamelerinin 1 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak forma lansmanı nedeniyle, 30 Haziran 2025 veya 2 Temmuz 2025 tarihlerinden birinde ve saat 11:00’de teslim edilmesinin daha uygun olacağı belirtilmiştir.
Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun bu nezaketli talebini saygıyla karşılıyor, imza teslim gününü 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11:00 olarak revize ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."