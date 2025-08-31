Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan sarı lacivertliler yerli ve yabancı adaylarını belirledi.
Fenerbahçe'de yönetim Roger Schmidt'in yanı sıra İsmail Kartal ismini de masaya yatırmıştı.
2 SAATLİK TOPLANTI
Sabah saatlerinde İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı ve İcra Kurulu Üyesi Hamdi Akın’ın teknesine bindi. Sarı lacivertli yönetimin teknik direktörlük konusunda görüşme isteğini geri çevirmeyen İsmail Kartal, Hamdi Akın'ın Anadolu Hisarı’ndaki yalısında bir araya geldi.
İkili yaklaşık 2 saatlik görüşmenin ardından ayrıldı. Hamdi Akın'ın deneyimli teknik adam ile şartları ve izlenebilecek yol haritasını görüştüğü iddia edildi.