2022-23 sezonunda 4.68 milyon Euro karşılığında Cagliari'den Fenerbahçe'ye imza atan Joao Pedro, sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamamıştı.

Brezilyalı golcü oyuncu sarı lacivertlilerde depresyona girmiş, futbolu bırakma noktasına gelmişti. Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı tecrübeli santrfor 2024-25 sezonu başında Hull City'ye transfer olsa da İngiltere'de de hayal kırıklığı yaratmıştı. Kariyerine Meksika Ligi ekiplerinden San Luis'de devam eden 33 yaşındaki futbolcu, adeta küllerinden doğdu.

KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Joao Pedro, oynadığı 10 karşılaşmada takımına 8 gol katkısı verirken, Meksika Ligi gol krallığında adını zirveye yazdırdı.

Sezon başında yeni bir maceraya yelken açarak Meksika kulübü San Luis'e imza atan 33 yaşındaki futbolcu yeni takımındaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Pedro, ligde çıktığı 10 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı ve gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti. 33 yaşındaki futbolcu ayrıca iki kupa maçında da 2 gol kaydetti.

Meksika basını da Brezilyalı golcünün performansına kayıtsız kalmadı ve Joao Pedro'nun performansından "Beklenmedik sansasyon" ifadesiyle söz etti.











