Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a bedelsiz olarak transfer olan orta saha oyuncusu Rade Krunic, yeni takımındaki performansı ile adından söz ettiriyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lech Poznan ile Kızılyıldız'ın karşı karşıya geldiği mücadelede Sırbistan temsilcisi sahadan 3-1 galip ayrıldı.
3 PUANI GETİRDİ
Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Rade Krunic, kaydettiği iki golle takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı. Bu skorun ardından Kızılyıldız, tur için avantajı cebine koydu.
Krunic, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde gösterdiği performans sonrası taraftarların eleştirisini almıştı. İsmail Kartal döneminde takıma dahil edilen Sırp oyuncu Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte plan dışı kalmış ve elden çıkarılmıştı.
Sırp futbolcu, takımının 3-1 kazandığı maçta 2 gol kaydederek taraftarların beğenisini topladı.