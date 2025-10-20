Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran’ın sağlık durumu Fenerbahçe’de büyük sorun yaratmıştı.

Kaval kemiğindeki iltihaplanma nedeniyle tedavi gören, yeni yeni sahalara dönmeye hazırlanan Duran, bireysel koşuların ardından takıma dahil oldu.

İSTENEN DÜZEYE GELİYOR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Duran'ın takım çalışmalarına katıldığı aktarıldı. Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklamada "Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Jhon Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı.

Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı.

En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz." İfadelerine yer verildi.