Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Jhon Duran'dan Gençlerbirliği maçı öncesinde kötü haber geldi.

Daha önce çıktığı karşılaşmaların ikisinde sakatlık sorunu yaşayan ve son olarak Benfica deplasmanının ardından ağrıları bulunan Kolombiyalı golcü, Ankara'da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

FORMA GİYEMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en büyük kozlarından Jhon Duran, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Sağlık ekibi, Kolombiyalı futbolcunun tedavisi için kısa süre içerisinde bir yol haritası belirleyecek.