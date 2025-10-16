Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçtan sonra takım kaptanlarından İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun, süresiz kadro dışı bırakılmışlardı.

Gerekçe olarak da İrfan Can Kahveci'nin soyunma odasında Brown ile kavga etmesi, Cenk Tosun'un da üzerindeki yeleği oyuna alınmamasına tepki göstererek yere atması gösterilmişti. Başkan Sadettin Saran, dünkü basın toplantısında bu konuyla ilgili soruya şu cevabı vermişti:

ÜÇÜNCÜ İSİM MERT HAKAN YANDAŞ

“Bakın ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Önce bana biraz şüpheyle yaklaştılar. ‘Bir aileyiz’ dedim. Bunu da her fırsatta hissettiriyorum. Yavaş yavaş onlar da inanmaya başladı. Aile içinde bir takım şeyler olur. Kol kırılır yen içinde kalır. Bunun detaylarını paylaşmayacağım. Fenerbahçe için iyi olacağını düşündüğümüz için aldık bu kararı.”

Gazeteci Mehmet Demirkol, birkaç kaynaktan duyduğunu belirterek Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı bırakılacağını söyledi. Demirkol, katıldığı bir programda "Fenerbahçe’de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Domenico Tedesco, Mert Hakan’ı istememiş" dedi.

SARAN: 'FARKLI BİR MERT HAKAN GÖRECEĞİZ'

Sadettin Saran, dünkü basın toplantısında Mert Hakan Yandaş'la ilgili bir soruyu şöyle yanıtlamıştı:

“Bu konuşmalar aile içinde kalsın dedim ama biraz onun dışına çıkayım. Mert Hakan’la konuştum. Takım dışında da bir ağabeye ihtiyacımız var. Liderlik konusunda oyuncular da ona güveniyor ve seviyor. Kaptan olarak kalmasında bir mahsur görmedik. Aldığım raporlar doğrultusunda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Ben de öyle gözlemledim. Kendisiyle bir konuşma yaptım. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz, inşallah. Taraftarla didişmeyen, tamamıyla ağabeyliğe odaklanmış, sakatlığı da geçiyor. Daha pozitif ve daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz. Bu arada Çağlar’ı da kaptan yaptık. Sahada İrfan Can’ın yerine.”