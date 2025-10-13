Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Cenk Tosun ile birlikte sürpriz bir kararla kadro dışı kaldığını öğrenen yıldız oyuncunun ligin devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı ileri sürüldü.

TRANSFER SÖYLENTİLERİ CİDDİ BOYUTTA

Ani bir kararla kendisini takımın dışında bulan İrfan Can Kahveci yaşananların ardından geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir seçim yapacak. Spor kulislerinde, İrfan Can'ın devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulmaya başlandı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transfer söylentisi kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarları, bu olası transferi olumlu karşılarken, tecrübeli futbolcunun orta sahada takıma güç katacağını savundu. Fenerbahçe taraftarları ise bu iddiaya sert tepki göstererek, ezeli rakibe transferin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maça çıkan İrfan, gol ya da asist katkısı yapamadı.