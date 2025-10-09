Fenerbahçe'de 21 Eylül’de seçimli olağanüstü genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı seçildi. Ancak Saran’ın başkanlığının onay süreci nedeniyle hukuki boşluk doğmasın diye Ali Koç ve yönetimi Futbol AŞ’de devam etti. Futbol AŞ’de genel kurul yarın gerçekleşecek. Halen Futbol AŞ Başkanı olan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri istifa edecek.

LİSTESİNİ AÇIKLAYACAK

Derneğin ardından Futbol AŞ’de de yeni başkan Sadettin Saran olacak. Yeni Futbol AŞ yönetimi kamuoyuna açıklanacak. Böylece futbol takımındaki tüm yetkiler resmen Sadettin Saran ve yeni yönetime geçecek. Başkan Saran, Futbol AŞ’de tüm yetkileri devraldıktan sonra futbol takımıyla ilgili radikal kararlar alacak. Birçok futbolcunun kellesinin kopabileceği bildirildi.

TEDESCO RAPOR VERDİ

Samandıra'ya neşter vuracak olan Saran, takıma zarar veren yerli ve yabancı futbolcuları kadro dışı bırakacak. Yönetim, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yola devam etmeyi düşünüyor. Hatta devre arası planlaması da İtalyan antrenör ile birlikte yapılıyor. Yönetim, Tedesco’dan takımla ilgili rapor aldı. Kadro dışılar da bu rapora göre yapılacak.