Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Başkan Sadettin Saran, yaptığı basın toplantısında "Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz" açıklamasında bulunarak kadro dışı kalan isimlere açık kapı bırakmıştı.

İRFAN CAN'A AF YOLDA

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isimlerden milli futbolcu İrfan Can Kahveci için dönüş kapısı aralandı. Sarı-lacivertli yönetimin, teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşerek oyuncuya af yolunu açabileceği iddia edildi.

Cenk Tosun'un aksine İrfan Can'ın, yönetimle görüşüp, sorunları çözmek istediği öğrenildi. Teknik heyetin de kapıları kapatmadığı iki oyuncu için yönetimden onay çıkması halinde dönüşlerine onay vermesi bekleniyor.

Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alma hayali kuran İrfan Can Kahveci'nin, eğer kadro dışı durumu devam edecekse, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olma isteğini yönetime ilettiği de dillendiriliyor.