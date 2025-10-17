Samsunspor maçında soyunma odasında takım arkadaşıyla kavga eden İrfan Can Kahveci ile oyuna alınmadığı için teknik heyete tepki gösteren Cenk Tosun’a af yolu gözüktü. Başkan Sadettin Saran, kadro dışı bırakılan her iki futbolcuyla da görüşme gerçekleştirdi.

İrfan ve Cenk, “Üzgünüz” dedi, hatalarından ders çıkardıklarını söyledi. Sadettin Saran, teknik heyetin onayını aldıktan sonra İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun’a ikinci bir şans vermeyi planlıyor. İki futbolcunun birkaç hafta içerisinde affedilmesi bekleniyor.

NE STOPER VAR NE DE FORVET

Karagümrük maçında Skriniar cezalı. Tedesco stoperde Alvarez ile Çağlar ikilisinden birini tercih edecek. İtalyan teknik adam, forvette de Talisca ile En Nesyri arasında kararsız. En Nesyri son maçlarda formsuz bir görüntü sergiledi. Tedesco’nun Talisca’yı forvet olarak oynatabileceği belirtildi