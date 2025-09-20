Fenerbahçe'de iki gün sürecek kongre heyecanı başladı. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi Ali Koç ve Sadettin Saran, Eski Kenan Evren Lisesi arsasında bir araya geldi. Başkan adayları birbirine başarı dileyerek selamlaştı.

DİVAN BAŞKANI SEÇİLDİ

Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe olağanüstü kongresinde Şekip Mosturoğlu, divan başkanı seçildi.

Divan başkanı seçilen Şekip Mosturoğlu, yaptığı konuşmada "Şahsım ve genel kurul adına bu görevi bize verdiğiniz için size en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Görevimizi tarafsızlık ve adalet ilkesi ile yerine getireceğimizi ifade etmek isterim.

Divan olarak görevimiz, bu genel kurulun tüm aşamalarında; adil, tarafsız ve şeffaf bir tutum sergilemektir. Her üyenin söz hakkı vardır. Bu toplantımızın temelini oluşturmaktadır. Yapılacak ve seçim ve kullanılacak oylar, bu kulübün namusudur. Bunun bilincindeyiz. Adaletli bir seçim için çaba harcayacağız.

3 Temmuz direnişinde bize yoldaş olan, dava arkadaşlığı yapan, 20 Eylül günü 41 bin 663 kişi ile bu stadyumu dolduran, direnişimizi tüm dünyaya gösteren 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yaşasın Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

Kongrenin ilk gününde yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak ve daha sonra iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapacak.

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak. Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

BAŞKAN YARIN SEÇİLECEK

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.