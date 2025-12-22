Süper Lig'in ilk devresini namağlup ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyet, devre arasında izlenecek transfer politikası hakkında konuşmak için bir araya geldi.

Yapılan kritik toplantının ardından kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile devre arasında yolların ayrılmasına karar verildi. Toplantıda tecrübeli futbolcunun kiralık ya da bonservisi ile birlikte takımdan gönderilmesi sonucuna varıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 31 Ocak 2021 tarihinde Başakşehir'den 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro... 30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli forma altında çıktığı 183 resmi maçta 32 gol atarken, 31 de asiste imza attı.

İrfan Can Kahveci, bu sezon ise 12 resmi maçta 378 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı yapamadı.