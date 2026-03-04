Fenerbahçe'de üst üste alınan puan kayıpları moralleri bozmuştu. Takımın yıldız isimleri ve kaptanları devreye girdi. Milan Skriniar ile Marco Asensio, arkadaşlarıyla toplantılar yaparak birbirlerini motive etmeye başladı. Zorlukların üstesinden birlikte geleceklerine inanan sarı-lacivertliler, yeniden kenetlenip kötü gidişe son vermek için söz verdi.

ASENSIO FARKI

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, ortaya koyduğu performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekibin 10 numarası, 2026 takvim yılında yaptığı skor katkısıyla zirvede yer aldı. İspanyol futbolcu, bu süreçte attığı 3 gol ve yaptığı 5 asistle toplam 8 gole katkı vererek Avrupa'nın top 15 liginde en fazla skor katkısı yapan 10 numaralar arasına girdi.

Asensio, bu performansıyla Cole Palmer, Dani Olmo ve Fermin Lopez gibi isimleri geride bırakmayı başardı.