Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe devre arası transferinde aksiyona geçiyor. Sarı lacivertliler, Atalanta'dan Ademola Lookman, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için kulüp yöneticileriyle görüşecek.

beIN SPORTS'un haberine göre; Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğlulları, Ademola Lookman'ı transfer etmek için İtalya'ya uçtu. Torunoğlulları, Atalanta yetkilileri ile görüşecek.

Sarı lacivertlilerin diğer hedefi ise Atletico Madrid'den Alexander Sörloth. Kanarya, Süper Kupa'da Samsunspor ile oynanacak yarı final maçından sonra Sörloth için Atletico Madrid yöneticileri ile görüşme gerçekleştirecek.