Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de maç öncesi Domenico Tedesco şoku yaşandı.
Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü, hastalığı nedeniyle müşahede altına alındı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır.
Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır.
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."