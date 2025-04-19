Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, sakatlık nedeniyle bir süredir kadroda yer almıyordu. Tecrübeli oyuncu daha önceki antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşamıştı.
Tedavisi süren Mert Hakan'ın enfeksiyona yakalandığı ve tedavisine değerleri düşene kadar steril bir ortamda devam etmesi gerektiği açıklandı.
Sarı-lacivertli ekibin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesinde devam edilmesi kararı verilmiştir.
Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."