UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile oynadığı karşılaşmada Milan Skriniar, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
Maçın 88. dakikasında taç çizgisinde Morgan Rogers ile girdiği ikili mücadele sonrası yaptığı sert hareket sonrası hakem Luis Godinho faul kararı verdi. Yaptığı faul sonrası sarı kart gören Milan Skriniar, cezalı duruma düştü.
Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda oynanacak kritik maçta takımdaki yerini alamayacak.