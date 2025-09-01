Transferde son saatlere girilirken kulüplerde hareketlilik devam ediyor. Son 24 saat içinde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'in ardından bir ayrılık daha açıklandı. Sarı-lacivertli takımda, Brezilyalı stoper Diego Carlos ile yollar ayrıldı. Diego Carlos'un Serie A ekibi Como'ya kiralandığı açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos’un kiralık transferi konusunda İtalya’nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego’ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz."

YUSUF ARABİSTAN'DA

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek ile de yolları ayırdı. Al Hilal'in Fenerbahçe'ye transfer için 22 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Yusuf Akçiçek'in bir sonraki satışındaki kardan Fenerbahçe'nin yüzde 15 pay alacağı belirtildi.