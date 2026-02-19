Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımını konuk etti.

Sarı-lacivertli ekipte, maç öncesi kart sınırında olan isimlerden biri rövanşta cezalı konuma geldi. Mücadelenin 69. dakikasında Jayden Oosterwolde, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü ve rövanşta cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de sakatlanan ve maça devam edemeyen Skriniar'ın da sağlık durumuna göre sarı-lacivertliler rövanşta iki stoperinden de yararlanamayacak.

Fenerbahçe'de 90+1. dakikada sarı kart gören Fred de rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü.