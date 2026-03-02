Fenerbahçe’de sakatlık kabusu devam ediyor… Dün oynanan Antalya maçına ilk 11'de başlayan Semedo 17. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edememişti. Portekizli sağ bekin son durumu belli oldu.
Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Portekizli oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
SAKATLIK KERVANINA SEMEDO DA EKLENDİ
Sakatlıklar nedeniyle savunma hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'ye Semedo da eklendi. Sarı-Lacivertliler'de Talisca da sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.