Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'un konuğu oldu. Sakatlık sorunları ile boğuşan sarı lacivertli ekipte, Antalya deplasmanında bir sakatlık daha yaşandı.

Mücadelenin 18. dakikasında Nelson Semedo, Samuel Ballet'in üzerine düştüğü pozisyonda ilk anda yerden kalkarak oyuna devam etti. Ancak pozisyonun sonuna doğru devam edemeyen tecrübeli oyuncu kendini yere bıraktı. Sağlık heyetinin ilk müdahalesinin ardından, Semedo oyuna devam edemedi ve yerini Mert Müldür'e bıraktı.

Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, sakatlıkları nedeniyle Antalya'ya getirilmemişti. Fenerbahçe'de Semedo da sakatlar kervanına katıldı.