Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile oynayacağı maç öncesinde yaptığı son idmanda sakatlık şoku yaşadı.
Sarı lacivertli ekibin tecrübeli file bekçisi, ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre İrfan Can Eğribayat'ın baş parmağında kırık tespit edildi.
Sarı lacivertlilerin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."