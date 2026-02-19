UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'nin sahasında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk ettiği maçta Milan Skriniar sakatlandı.
Karşılaşmada 25. dakika oynanırken Nottingham Forest'ın geliştirdiği atakta Skriniar, geriye koşarken kendisini yere bıraktı. Skriniar yerdeyken atağına devam eden konuk ekipte Igor Jesus'un vuruşu Jayden Oosterwolde'ye çarparak kornere gitti. Oosterwolde, Jesus'un oyuna devam etmesine sinirlenerek rakibine tepki gösterdi.
Pozisyon sonrası yerden kalkamayan Skriniar'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından Skriniar'ın oyuna devam edemeyeceği teknik ekibe iletildi.
Oyundan çıkan Skriniar, 26. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.