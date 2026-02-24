Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa karşısında son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak zirve yarışında puanları eşitleme şansını kaçırdı.

Sarı lacivertli ekipte puan kaybının yanı sıra 4 ismin sakatlığı teknik heyetin canını sıktı. Çağlar Söyüncü, Ederson Moares, Anderson Talisca ve Jayden Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlıkların durumları netleşti.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada "Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler sonucunda;

•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,

•Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ederson ve Oosterwolde 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Çağlar Söyüncü ile Talisca'nın ise en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar ve Edson Alvarez'in de sakatlıkları bulunuyordu.

SAVUNMADA ALTERNATİF YOK

Sarı-lacivertli takımda yaşanan sakatlıkların ardından gözler, oynanacak Nottinhgam Forest ve Antalyaspor maçlarına çevrildi. Fenerbahçe, iki maç öncesinde ciddi sakatlık problemleriyle karşı karşıya.

Eksiklerin fazlalığı nedeniyle Fenerbahçe’de Nottinhgam Forest ve Antalyaspor karşısında sahaya çıkacak ilk 11 merak konusu oldu. Teknik heyetin, özellikle savunma hattında tercih ihtimalinin kalmaması ve hücumdaki en önemli silahından mahrum kalacak olması oyun planı tartışmalarını beraberinde getirdi.