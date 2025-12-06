Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Nelson Semedo sakatlandı.

Karşılaşmada 19. dakika oynanırken yaptığı bir koşu sonrası arka adalesini tutan Nelson Semedo, daha sonra kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu 32 yaşındaki sağ bekin oyuna devam edemeyeceği kenara iletildi.

Nelson Semedo'nun yerine oyuna 20. dakikada Kerem Aktürkoğlu dahil oldu. Yapılan oyuncu değişikliğinin ardından Oğuz Aydın sağ beke çekilirken, Kerem Aktürkoğlu sol açığa geçti.