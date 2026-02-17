Sadettin Saran’ın 21 Eylül’de başkanlığına seçilmesinden bu yana Fenerbahçe adeta küllerinden doğdu. Sistemli yönetim anlayışıyla camiayı birleştiren Başkan Sadettin Saran, birlik-beraberlik mottosuyla başarıyı getirdi.

CAMİAYI KENETLEDİ: Bölünmüşlüğü ortadan kaldırdı, herkesi aynı hedef etrafında birleştirdi.

A TAKIMA ÖNCELİK VERDİ: Futbolcular, teknik ekip ve yönetimle bire bir görüşmeler yaparak güven ve motivasyon aşıladı, mazeret kültürünü bitirip sorumluluk ve sonuç odaklı yaklaşımı yerleştirdi.

MAAŞLARI ÖDEDİ: Devraldığı borç yüküne rağmen “Enkaz” demedi, sponsorluklar ve desteklerle kaynak buldu, futbolcuların alacaklarını zamanında ödedi, geçmiş borçları temizledi.

TEDESCO’YA İNANÇ: Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya sezon başında inandı, baskılara rağmen arkasında durdu; Tedesco da güveni boşa çıkarmayarak taraftarın sevgilisi oldu.

DİREKT KOLTUKTA: Futbol şubesini doğrudan yönetti; prim sistemini geri getirdi, takımla daha fazla vakit geçirdi, destek oldu.

TRANSFER BAŞARISI: Devre arasında etkili transferler yaptı; Kante, Guendouzi gibi yıldızlar, Musaba gibi takım oyuncusu ve genç golcü Sidiki Cherif ile rotasyonu güçlendirdi.

ACIMASI YOK: Beklentileri karşılamayan isimlerle yolları ayırdı, kimseye taviz vermedi. Adı İrfan Can Kahveci ve Eğribayat, Cenk Tosun, Szymanski, Duran, Livakovic ve En Nesyri bile olsa gönderildi.