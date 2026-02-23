Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın şoku atlatılamadan bir sakatlık daha yaşandı. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sarı-Lacivertlilerin Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta Skriniar'ın yerine ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 27. dakikada sakatlığı nedeniyle yerini genç Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

Fenerbahçe'nin sahada kalan tek as stoperi Jayden Oosterwolde de 40. dakikada kasığında yaşadığı ağrı nedeniyle kenara alındı. Hollandalı savunmacının yerine Kante oyuna dahil oldu, stoper ikilisi ise Guendouzi-Yiğit Efe olarak devam etti.

13 DAKİKADA İKİ STOPER DE ÇIKTI

Milli futbolcu, sağ arka adalesinde hissettiği ağrının ardından kısa bir süre kendisini denese de devam edemeyeceğini anlayarak teknik ekibe değişiklik istediği yönünde işaret verdi.

Maçın ilk 20 dakikasında ağrı hisseden Jayden Oosterwolde ise yaklaşık 20 dakika daha devam edebilse de 40. dakikada kendisini yere bırakarak değişiklik istedi.

Sarı-Lacivertliler, ilk 11'de başlayan iki stoperini de 27 ve 40'ta olmak üzere 13 dakikada sakatlığa kurban verdi... Oosterwolde'nin yerine Kante'nin dahil olmasının ardından Guendouzi de stoperde genç Yiğit Efe'nin partneri olarak devam etti.