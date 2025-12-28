Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, savunmaya yapacağı takviye için sürpriz bir ismi listesine aldı.

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin Galatasaray altyapısında yetişmiş olan Emin Bayram'ı transfer etmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Belçika'da Westerlo forması giyen 22 yaşındaki stoper için nabız yokladı.

Galatasaray altyapısında yetişen Emin Bayram, 2023 yılında kiralık olarak gittiği Westerlo'ya 2024 yazında 4 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. Emin Bayram, bu sezon Westerlo formasıyla Jupiler Pro League'de 20 maçta görev aldı. Emin Bayram, bu maçlarda 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Emin Bayram'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro...