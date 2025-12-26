Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe önceliği orta saha ve santrfor mevkilerine vermişti. Ancak Oosterwolde’nin, Beşiktaş maçında ortaya koyduğu kötü performans kafaları karıştırdı. Sarı-lacivertliler hemen stoper de aramaya başladı. Bu doğrultuda gündeme gelen isim Bundesliga ekibi Union Berlin’de forma giyen Diogo Leite oldu.

SOL BEK DE OYNUYOR

Futbol Direktörü Devin Özek, Portekizli yıldızın menajeriyle görüşerek şartlarını öğrenirken, Tedesco da sol ayaklı stoperin takıma katılmasına onay verdi. Sol bek pozisyonunda da oynayabilen Leite’nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan 1.90’lık savunmacının devre arasında uygun bir bedelle alınması gündemde.