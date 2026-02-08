Ara transfer döneminde kadrosuna Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante’yi katan sarı lacivertlilerin transfer döneminin son gününde bir imza daha attırdığı ortaya çıktı. Sarı lacivertliler, 2007 doğumlu Ganalı oyuncu Daniel Asante Amoh'u kadrosuna kattığını TFF’ye bildirdi. Daniel Asante Amoh'un altyapıda forma giyeceği öğrenildi. SÖZLEŞME BİTİŞİ OCAK 2027 TFF’nin sitesinde Amoh'un sözleşme başlangıç tarihi 5 Şubat 2026, sözleşme bitiş tarihi ise 15 Ocak 2027 olarak görülüyor. HÜCUMDA OYNUYOR Sarı lacivertli takımın altyapısında forma giyecek olan 18 yaşındaki futbolcunun, hücum bölgesinde sağ ve sol kanatlarda görev yaptığı ve Gana merkezli Inter Millas Akademisi'nde yetiştiği öğrenildi.

