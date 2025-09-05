Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör sorununu masaya yatırdı. İsmail Kartal’ın gelmesini isteyen yöneticiler ağırlıkta. Futbol Direktörü Devin Özek, yönetime listede yer alan teknik direktörlerin artı ve eksi yönlerini ortaya koyan kapsamlı bir sunum yaptı. Bu listede Özek Tedesco'yu önerdi. Hafta başına kadar teknik direktör sorunu çözülecek.

BİR DE ALMAN VAR

Temas kurulan İtalyanlar’dan Luciano Spalletti düşünmek için iki gün süre istedi. Başkan Ali Koç, Domenico Tedesco ile de görüşecek. Fenerbahçe’nin yabancı teknik direktör adayları arasında Alman Matthias Jaissle de bulunuyor. Anlaşma olmazsa İsmail Kartal, 4. kez Fenerbahçe teknik direktörü olacak.