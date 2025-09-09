Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Bu soruya cevap aranırken, sarı-lacivertli futbolcular antrenman ve defansif sistem aşığı Jose Mourinho’dan kaçarken, prensiplerinden taviz vermeyen Edin Terzic’e yakalanabilir. Alman teknik adam ortak sportif kimliğe inanıyor. Takımın stratejisini ‘rakip topla oynarken birlikte pres yapmak ve top bizdeyken birlikte gol atmak’ olarak tanımlıyor.

GOLDEN HERKES SORUMLU

Terzic'in planı, takımın tüm güçlü yönlerini sahaya taşımak ve mümkün olan her yerde tüm zayıflıkları gizlemek. Bu planı birlikte ve kolektif bir şekilde uygulamaktan sürekli bahsediyor. Kanarya’da egoları yüksek oyuncular onunla zor anlar yaşayacak. Terzic’e göre; herkes takım olarak gol yemeyi engellemekten ve topu kolayca kaptırmamaktan sorumlu.

STİLİ AMERİKAN FUTBOLU

Dprtmund'ta çalışırken oyuncularına verdiği talimatta “Kendi kalemizi tüm gücümüz le savunmalıyız” yazıyordu. Terzic’in ilginç bir özelliği de diğer spor dallarında çekilmiş belgesellerden de değerli ilham alması. Amerikan futbolu, buz hokeyi veya hentbol antrenörlerinin neyi farklı yaptığına yönelik çalışmaları futbolda ona yol gösteriyor.

TEDESCO TERCİH YAPACAK

Fenerbahçe'de teknik patronluk koltuğu için en büyük aday Edin Terzic olsa da Domenico Tedesco ile dirsek teması sürüyor. Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ın 39 yaşındaki teknik adamla yakından ilgilendiğini ama Tedesco’nun Fenerbahçe’nin teklifine de sıcak baktığını yazdı. Haberde, Alman asıllı İtalyan teknik adamın ocak ayından beri takım çalıştırmadığı ve İngiltere ile Türkiye arasında tercih yapacağı belirtildi