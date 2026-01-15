Ara transfer döneminde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de kupa mesaisinin ardından sıcak gelişmeler yaşandı. Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonrası gündem tamamen transfere döndü.

Sarı lacivertli taraftarlar takıma yeni katılacak ve ayrılacak isimleri merakla takip ederken özellikle 3 isim ile ilgili yaşanan gelişmeler Kanarya'da heyecan yarattı.

NAPOLI'DEN NESYRI İÇİN RESMİ TEKLİF

Bu isimlerden biri takımdan ayrılması gündemde olan En Nesyri ile ilgili. Premier Lig'den Everton'ın yakın ilgisi bulunan oyuncuya İtalya'dan da talip çıktı. TRT Spor'da yer alan habere göre Napoli kulübü Nesyri'yi transfer etmek için resmi teklifini sarı lacivertli kulübe iletti. İtalya ve İngiltere'den gelen teklifleri Afrika Kupası sonrası değerlendirme kararı alan Nesyri'nin tavrı bu transferde belirleyici olacak.

VEDAT MURIQI TRANSFER LİSTESİNE GİRDİ

Nesyri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif golcü arayışına giren Fenerbahçe, eski bir santrforunu gündeme aldı. BeINsports kaynaklı habere göre; Fenerbahçe, forvet transferi için listesine Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'yi ekledi. Yönetimin, bugün yapılacak transfer toplantısında 31 yaşındaki forveti Domenico Tedesco'ya sunacağı ve onay verilmesi halinde kulübüne teklif götürüleceği öğrenildi.

KANTE CEVABI HEYECAN YARATTI

Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferi süreci Dubai'ye giden Fenerbahçeli yöneticiler, Türkiye döndü. Sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, 34 yaşındaki Kante ile prensip anlaşmasına vardıktan sonra Türkiye'ye geldi.

Ertan Torunoğulları havalimanında yaptığı açıklamada "Taraftarlarımız rahat olsun, transferleri yapacağız. Merak etmesinler" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de yurt dışı seferinden dönen Ertan Torunoğulları, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan maçı stadyumdan takip etti.

Torunoğulları, burada, "Kante geliyor mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Geliyor." yanıtını verdi. Transferde 1 numaralı isimlerden biri olan Torunoğulları'nın bu cevabı taraftarlar arasında heyecan yarattı.

N'Golo Kante'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad ile bonservis sorununu çözmesini bekleyen Fenerbahçeli yetkililer duruma göre hareket edecek. Sarı-lacivertliler, olumlu haber geldikten sonra özel uçakla Suudi Arabistan'a Kante'yi almak için gidecek.

Öte yandan Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.