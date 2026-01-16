Fenerbahçe, Al-Ittihad’da forma giyen N’Golo Kante transferinde sona yaklaştı. Fransız orta saha, Suudi ekibinin yıllık 25 milyon Euro’luk sözleşme uzatma teklifini reddetti ve 2026 Dünya Kupası kadrosunda olmak için daha sert bir ligde mücadele ediyor diye F.Bahçe’yi tercih etti. Monaco, Paris FC gibi Fransız kulüpleri de istedi ama 34 yaşındaki oyuncu kabul etmedi.

JET HAVALANABİLİR

Yönetici Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş, Devin Özek, ve Berke Çelebi; Suudi Prolig onay verir vermez bugün ya da en geç yarın İstanbul’a getirip, Kante ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamayı hedefliyor. Fransız yıldızın takımla Alanya’ya götürülmesi bekleniyor. Orta saha sorununu çözen sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muriqi’yi de forvet transfer listesine ekledi.

TEDESCO ONAY VERDİ

Kosovalı santrfor, F.Bahçe’ye dönmeye sıcak bakıyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco da onay verdi. Bu sezon La Liga’da 18 maçta 11 gol atan Muriqi için Mallorca’ya resmi teklif yapılacak. Ancak İspanyol kulübü, oyuncuyu satmak istemiyor ve yüksek bonservis bedeli istiyor. F.Bahçe ise Vedat’ın bonservisi için 15 milyon Euro bütçe ayırdı.