Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Eren Özyemişcioğlu oturacak. Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

KANTE 11’DE

Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız yıldız N'Golo Kante'nin bu akşamki maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kante, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı terletecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.

Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Bashiru, Oğulcan, Tongya, Varesanovic, Onyekuru, Koita