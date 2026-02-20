Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda sahasında Nottingham Forest ile oynadığı mücadelede Milan Skriniar şoku yaşandı. Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanan Slovak stoper oyuna devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü’ye bıraktı.

Pas atmak istediği sırada sakatlanan Skriniar'ın durumu merak konusu olurken, Domenico Tedesco maç sonunda yaptığı açıklamada kötü haberi verdi ve "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

KRİTİK MAÇLARI KAÇIRACAK

Kasık bölgesinde sorun yaşayan Skriniar'ın sahalardan 1 ay uzak kalması gündemde. Tecrübeli savunmacının nihai durumu ise bugün çekilecek MR sonrası netleşecek.

Milan Skriniar'ın sahalardan en az 1 ay uzak kalması halinde kaçıracağı maçlar da belli oldu: Skriniar 1 ay formasına hasret kalırsa Kasımpaşa, Nottingham Forest (D), Antalyaspor (D), Gaziantep FK (D), Samsunspor, Fatih Karagümrük (D), Gaziantep FK maçlarını kaçıracak. Ancak sakatlığı 1 aydan uzun sürerse Beşiktaş karşılaşmasında da forma giyemeyecek.