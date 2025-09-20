Fenerbahçe kongresinde, Yönetim Kurulu'na kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi oy çokluğuyla reddedildi. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun divan başkanı Şekip Mosturoğlu, bu kararın ardından oyların yakın olduğunu söyledi ve yeniden oylama yapılmasını istedi. Tekrar yapılan oylamada karar değişmedi ve oy çokluğuyla reddedildi.

AZİZ YILDIRIM’IN SÖYLEDİĞİ MADDELERE VETO

Aziz Yıldırım, genel kurul öncesi yaptığı açıklamada 11, 12 ve 13. maddelerin reddedilmesi gerektiğini söylemişti. Yapılan oylamada gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yarın seçilecek yönetime yetki verilmesi yönündeki maddeler (11. 12. 13.) kongre üyeleri tarafından reddedildi.

Aziz Yıldırım'ın kongre öncesi yaptığı açıklama şu şekilde: "Camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir."