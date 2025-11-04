Beşiktaş'o hem de Dolmabahçe’de o çılgın taraftar önünde 2-0 geriden gelip, 3-2 yenmek Fenerbahçe’nin havasını değiştirdi. Sarı-lacivertliler taraftardan yöneticisine, teknik direktörden futbolcusuna kadar 1 Aralık’taki G.Saray derbisine kilitlenip, zirveye çıkmanın hesaplarını yapmaya başladı. Başkan Sadettin Saran da maçtan sonra soyunma odasına indi.

'BEN SİZE DEMİŞTİM'

Başkan Sadettin Saran, tek tek sarılarak futbolcuları kutladı, mücadele için teşekkür etti ve “Ben size ‘Beşiktaş’ı yeneceğiz’ demiştim, sizlere güvenimi boşa çıkarmadınız. Böyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde güzel günler göreceğiz” diye konuştu. Yönetici Ali Gürbüz de “Puan farkına bakmıyoruz, birkaç hafta içinde lider olacağız” dedi.

BÜYÜK KARAKTER

Teknik Direktör Tedesco ise futbolculara soyunma odasında “Büyük bir karakter ve mücadele örneği gösterdiniz. Birlik ve beraberlik içerisinde oynayan-oynamayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Yavaş yavaş oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Gelişmeye devam ediyoruz. Her maç aynı şekilde mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.