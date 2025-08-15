Fenerbahçe, kanat transferi için Salzburg'dan Dorgeles Nene'yle ilgileniyor. Sarı-lacivertliler genç futbolcuyla anlaşma sağlerken bonservis detayları belli oldu.
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Salzburg'un genç futbolcusu Dorgeles Nene, Fenerbahçe'nin kanat transfer için listesinde bulunan isimlerden biri.
KONUŞULAN BONSERVİS 20 MİLYON
Sarı-lacivertliler Nene'nin transferi için Avusturya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Sacha Tavolieri'nin haberine göre Fenerbahçe, Nene'yle uzun süreli bir kontrat için anlaşmaya vardı.
Salzburg'la bonservis için görüşmelerin devam ettiği ve konuşulan bonservis bedelinin 20 milyon euro seviyelerinde olduğu aktarıldı.
Ek olarak Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene transferini tamamlamaya yakın olduğu aktarıldı.
5 YIL ÖNCE BEĞENİLMİŞTİ
Fenerbahçe, 2020 yılında Dorgeles Nene’yi denemeye almış ve oyuncuyu beğenmişti.
Fakat oyuncu Avusturya’dan gelen teklif sonrası kararını Salzburg’dan yana kullanmıştı.